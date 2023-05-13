Министры финансов Саудовской Аравии и Ирана обсудили развитие экономических связей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Развитие экономических связей между Ираном и Саудовской Аравией стало основной темой переговоров между министрами финансов двух стран Эхсаном Кандузи и Мухаммедом аль-Джадааном.

По сообщению агентства IRNA, иранский министр заявил, что развитие торговых связей между Тегераном и Эр-Риядом благоприятно скажется на ситуации как в обеих странах, так и во всем регионе.

Встреча министров прошла в саудовском городе Джидда на "полях" ежегодного форума, организованного Группой Исламского банка развития.

В начале марта Саудовская Аравия и Иран, которые считаются центрами двух течений ислама - суннизма и шиизма, при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипотношений.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году, после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова, критиковавшего саудовскую монархию. После этого в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном.