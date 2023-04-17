Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Президент Ирана пригласил саудовского короля в Тегеран

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси направил приглашение королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду посетить Тегеран, сообщает Arab News со ссылкой на представителя иранского МИД Насера Канаани.

В марте король Саудовской Аравии пригласил Раиси посетить Эр-Рияд.

Arab News напоминает, что сейчас технические делегации этих двух стран готовятся к возобновлению работы посольств.

Ранее в апреле глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел в Пекине встречу с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом, они достигли договоренности открыть посольства и упростить авиасообщение. Тогда впервые за семь лет главы внешнеполитических ведомств этих стран провели встречу.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году, после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова, критиковавшего саудовскую монархию. После этого в Тегеране демонстранты напали на саудовское посольство, в ответ Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном.

Ибрахим Раиси Иран Саудовская Аравия Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 17 апреля

Словакия разрешила транзит украинской сельхозпродукции, но запретила импорт

Словакия разрешила транзит украинской сельхозпродукции, но запретила импорт

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Индия опередила Китай по числу жителей

Индия опередила Китай по числу жителей

Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок

Запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за технических неполадок

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });