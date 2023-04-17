Президент Ирана пригласил саудовского короля в Тегеран

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси направил приглашение королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду посетить Тегеран, сообщает Arab News со ссылкой на представителя иранского МИД Насера Канаани.

В марте король Саудовской Аравии пригласил Раиси посетить Эр-Рияд.

Arab News напоминает, что сейчас технические делегации этих двух стран готовятся к возобновлению работы посольств.

Ранее в апреле глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел в Пекине встречу с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом, они достигли договоренности открыть посольства и упростить авиасообщение. Тогда впервые за семь лет главы внешнеполитических ведомств этих стран провели встречу.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году, после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова, критиковавшего саудовскую монархию. После этого в Тегеране демонстранты напали на саудовское посольство, в ответ Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном.