В Ереване возлагают надежды на миссию ЕС как на фактор стабильности

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Присутствие российских военных на территории Армении не является фактором стабильности ситуации, считает секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

Он сказал это армянскому интернет-ТВ "Сивилнет", комментируя слова представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что присутствие ЕС в регионе "будет либо использоваться, либо подводить к обострению, дестабилизации, и уводить от достижения намеченного мирного урегулирования".

"Российское присутствие существует на границах Армении с 1990-х годов, и за это время было множество случаев дестабилизации", - отметил Григорян.

Он выразил уверенность, что размещенная в Армении миссия ЕС и наблюдатели Евросоюза "могут создать возможности для стабильности".

Григорян отметил, что Армения не меняет свой внешнеполитический вектор, укрепляя отношения с Западом, а ищет гарантии безопасности.

"После 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) атмосфера безопасности Армении оказалась в очень уязвимом положении. Даже в этих условиях мы говорили с Россией, достигли договоренностей, к примеру, о том, что граница Армении - это красная линия, о том, что Армения готова к тесному сотрудничеству с Россией. После этого, в мае и ноябре 2021 году на Армению совершается два нападения (со стороны Азербайджана - ИФ), и возникает вопрос о безопасности. Мы пытались решить наши вопросы безопасности", - сказал он.

Он напомнил, что Армения обратилась за помощью к ОДКБ.

"И когда мы не получили помощь, тогда попытались найти альтернативу. Когда нас сегодня обвиняют в том, что мы меняем внешнеполитический вектор, я бы обвинил в первую очередь тех, кто обвиняет нас - мы обратились к вам с просьбой о помощи, первыми обратились к вам, и когда увидели, что не решаете проблему, мы пошли искать гарантии безопасности. Так что, я бы не назвал политику Армении изменением внешнеполитического вектора, а поиском определенных гарантий безопасности. Политика Армении - это реакция на предыдущий опыт, а не спланированное решение", - заявил Григорян.

Гражданская миссия Евросоюза EUMA начала работу в Армении в феврале 2023 года. Миссия с двухлетним мандатом состоит из примерно 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Ее оперативный штаб находится в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией стал Стефано Томат из внешнеполитической службы ЕС, главой миссии - Маркус Риттер. По просьбе Еревана миссия будет осуществлять плановое патрулирование приграничных районах Армении и представлять отчеты о ситуации.