В Сербии задержали мужчину, застрелившего восемь человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полиция Сербии в пятницу задержала мужчину, который открыл стрельбу близ населенного пункта Младеновац и убил восемь человек, сообщает Associated Press.

Его задержали около города Крагуевац, расположенного примерно в 100 км от Белграда.

На распространенной полицейскими фотографии подозреваемого во время задержания видно, что это молодой человек.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич классифицировал стрельбу как теракт.

По последним данным, жертвами стали восемь человек, еще 14 пострадали.

Это уже второй за последние дни случай стрельбы в Сербии. 3 мая семиклассник устроил стрельбу в одной из школ сербской столицы Белграда. Семь человек, пострадавших в результате инцидента, остаются в больницах.