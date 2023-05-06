В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Лондоне в Вестминстерском аббатстве в субботу состоится коронация Карла III, а также королевы-консорта Камиллы - первая коронация британского монарха за 70 лет.

Формально королем Карл III стал на следующий день после смерти 8 сентября 2022 года его матери - королевы Елизаветы II. Коронация же, как отмечают европейские СМИ, считается символической церемонией, которая позволяет повысить статус нового монарха.

Начиная с 06:00 по местному времени (08:00 мск) откроются смотровые площадки, располагающиеся на протяжении маршрута королевской процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Длина пути составит 2,29 км. Сопровождать процессию к аббатству будут 200 военнослужащих, в основном - из Дворцовой кавалерии. В общей сложности в день коронации для обеспечения безопасности будут задействованы около 4 тысяч военных.

Британские СМИ отмечают, что процессия будет гораздо меньше, чем на коронации Елизаветы II в 1953 году.

В 10:20 (12:20 мск) королевская процессия двинется в путь из Букингемского дворца. Вопреки традиции, король и королева будут находиться не в Золотой государственной карете XVIII века, а в другой, построенной в 2012 году.

Процессия должна будет прибыть в Вестминстерское аббатство около 11:00 (13:00 мск), после чего начнется двухчасовая церемония коронации, которая будет состоять из нескольких этапов.

Во время первого этапа Карл III будет представлен подданным: он должен будет повернуться к четырем сторонам света, после чего его провозгласят "несомненным королем", а присутствующие должны будут поклясться ему в верной службе.

Далее Карл III должен будет принести королевскую клятву. Архиепископ Кентерберийский зачитает ее текст и спросит короля, клянется ли он защищать закон и англиканскую церковь во время своего царствования, и король поклянется делать это.

После этого Король сядет на коронационное кресло или кресло Святого Эдуарда, сделанное в 1300 году, и архиепископ помажет его священным маслом, начертав крест на лбу, груди и руках монарха. Эта часть церемонии будет скрыта от публики, так как считается самой священной.

На следующем, наиболее торжественном этапе, Карл III будет коронован: он единственный раз в жизни наденет корону Святого Эдуарда. Король облачится в церемониальное одеяние, после чего ему представят королевские регалии. Далее архиепископ возложит на его голову корону, зазвенят колокола аббатства, зазвучат трубы и по всей Великобритании пройдет оружейный салют.

Завершающим этапом церемонии станет восхождение на престол. По традиции, после этого члены королевской семьи и пэры преклоняют колено перед новым монархом, клянутся ему в верности и целуют его правую руку, однако среди членов королевской семьи этот ритуал совершит только наследный принц Уэльский Уильям, а вместо пэров архиепископ пригласит людей в аббатстве и зрителей дома поклясться в верности новому монарху. Это станет "новым значимым моментом в традиции коронации".

Карл III станет 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

После этого пройдет более простая церемония коронации Камиллы, королева не будет приносить клятву.

Около 13:00 (15:00 мск) король и королева сойдут со своих тронов и войдут в часовню Святого Эдуарда. Карл III сменит корону Святого Эдуарда на корону Британской Империи, после чего процессия покинет аббатство под гимн Великобритании. В Букингемский дворец Карл и Камилла вернутся уже в Золотой государственной карете.

В 14:30 (16:30 мск) король и королева поприветствуют толпу с балкона Букингемского дворца. Возможно, монарха будут сопровождать и другие члены королевской семьи. Тогда же пройдет шестиминутный воздушный парад.

Коронация будут сопровождаться музыкой, отобранной Карлом III лично. Специально для церемонии были написаны 12 новых произведений, одно из которых - известным британским композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. Также прозвучит традиционная музыка греческой православной церкви в память о покойном отце Карла III принце Филиппе (при рождении - принц Филипп Греческий и Датский).

На коронацию в Вестминстерское аббатство были приглашены около 2,3 тысяч человек, среди которых члены королевской семьи, представителей 203 стран, а также общественные и благотворительные деятели. Церемонию посетят около 100 глав государств.

Британские СМИ сообщали со ссылкой на неофициальные данные, что расходы на мероприятия, связанные с коронацией Карла III, оцениваются в 50-100 млн фунтов стерлингов ($63-125 млн).

При этом, по оценкам CNBC, в пересчете на сегодняшние цены коронация Елизаветы II в 1953 году обошлась британской казне в 50 млн фунтов, Георга VI в 1937 году - в 24,8 млн фунтов.

Незадолго до коронации опрос The Times показал, что британцы в последнее время стали более позитивно воспринимать нового монарха. Согласно данным опроса, 62% британцев считают, что Карл III будет хорошим королем. Для сравнения, в марте 2022 года такого мнения придерживались 39% респондентов.