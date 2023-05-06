Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III
Фото: Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову короля Великобритании Карла III корону Святого Эдуарда. Церемония коронации проходит в эти в минуты Вестминстерском аббатстве.

После того, как корона коснулась головы монарха, гости церемонии вслед за архиепископом прокричали: "Боже, храни короля!". По всему королевству начались орудийные салюты.

Теперь Карла III возведут на трон, после чего архиепископ, священнослужители и принц Уэльский Уильям присягнут ему на верность. Также принести клятву королю смогут присутствующие в аббатстве. Возможность сделать это будет и у британских телезрителей, что стало нововведением.

Далее пройдет коронация королевы-консорта Камиллы.

Карл III является 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

Великобритания Карл III
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 мая

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

В Лондоне в субботу пройдет коронация Карла III

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Что произошло за день: пятница, 5 мая

L'Oreal четвертый год возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины
Пандемия коронавируса

ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });