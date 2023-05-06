Архиепископ Кентерберийский короновал Карла III

Фото: Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову короля Великобритании Карла III корону Святого Эдуарда. Церемония коронации проходит в эти в минуты Вестминстерском аббатстве.

После того, как корона коснулась головы монарха, гости церемонии вслед за архиепископом прокричали: "Боже, храни короля!". По всему королевству начались орудийные салюты.

Теперь Карла III возведут на трон, после чего архиепископ, священнослужители и принц Уэльский Уильям присягнут ему на верность. Также принести клятву королю смогут присутствующие в аббатстве. Возможность сделать это будет и у британских телезрителей, что стало нововведением.

Далее пройдет коронация королевы-консорта Камиллы.

Карл III является 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.