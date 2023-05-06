В ЕС приветствовали переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Cпециальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что Европейский Союз приветствует переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США по проекту соглашения о мире.

"Есть обнадеживающие новости из Вашингтона. Европейский Союз приветствует контакты министров иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе 4-дневных переговоров (1-4 мая). Прогресс может быть достигнут только посредством диалога", - написал он в своем аккаунте в твиттере.

Как отметил Клаар, "мы продолжаем поддерживать Армению и Азербайджан и работать с нашими партнерами в поисках прочного мира".

В минувший четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора.

Переговоры Армении и Азербайджана прошли с 1 по 4 мая в Арлингтоне (США).