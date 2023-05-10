Почти 30 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Cовместный координационный центр (СКЦ) сообщает о свыше 29 млн тонн экспортированной агропродукции в рамках стамбульской зерновой инициативы.

"Общий объем экспорта зерна и другой продукции в рамках инициативы составляет 29 798 277 тонн. (...) В марте было экспортировано 3 933 607 тонн, в апреле - 2 785 455 тонн (на 29% меньше, чем в марте), с 1 по 9 мая - 581 218 тонн", - говорится в сообщении СКЦ.

По его данным, с 1 мая количество инспекций значительно снизилось - в среднем по две-три инспекции судов в день.

"На настоящий момент в украинских портах находятся 14 судов с около 600 тыс. тонн зерна и другой агропродукции (...), 26 судов с 1 157 974 тоннами зерна и продуктов питания находятся в турецких водах, (...) 62 сухогруза ожидают отправления в украинские порты", - отметили в центре.

Там подчеркнули, что за время работы "зерновой сделки" зафрахтованные Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН сухогрузы перевезли более 595 тыс. тонн зерна, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Афганистану, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемену.

СКЦ добавил, что зафрахтованное ВПП ООН судно Deniz M следует по морскому гуманитарному коридору в порт Одессы, чтобы погрузить 30 тыс. тонн пшеницы для оказания гумпомощи Эфиопии.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил 3 мая, что Анкара продолжит переговоры о будущем зерновой инициативы.

"Мы будем работать над тем, чтобы "зерновая сделка" продолжала действовать после 18 мая, не допуская приостановок или прекращения", - приводят западные СМИ слова Акара.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские условия по "зерновой сделке" не выполнены до сих пор, "время сжимается", диалог по ней будет продолжен.