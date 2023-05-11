Конгрессмены США подготовили проект резолюции с призывом к России освободить Гершковича

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Члена Палаты представителей конгресса США представили проект резолюции с призывом освободить задержанного в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Представляем резолюцию, призывающую российские власти немедленно освободить Эвана", - говорится в совместном заявлении членов палаты представителей конгресса США.

Авторами документа выступили председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол, республиканец Томас Кин-младший, а также демократы Грегори Микс и Уильям Китинг.

Авторы проекта резолюции призывают Москву предоставить Гершковичу беспрепятственный консульский доступ. Кроме того, они призывают администрацию США добиваться освобождения этого гражданина США.

The Wall Street Journal сообщает, что, по ее данным, комитет Палаты представителей по иностранным делам проголосует по проекту документа 16 мая. В случае одобрения, "позднее в мае" уже все члены нижней палаты конгресса проведут голосование по проекту.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

На следующий день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Гершковича.

По данным ФСБ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".