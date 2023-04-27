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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - МИД РФ отклонил запрос США на консульское посещение 11 мая арестованного в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк, сообщили в среду на Смоленской площади.

В опубликованном на сайте сообщении говорится, что 27 апреля в МИД РФ был вызван старший дипломат американской дипмиссии в Москве, которому "был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН".

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"В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Гершковича отклоняется", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем также отмечается, что "в проработке в настоящее время находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 апреля назвал глупостью невыдачу американских виз журналистскому пулу, который должен был сопровождать его в поездке в Нью-Йорк, и пообещал, что это решение не будет забыто российской стороной. "Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим", - сказал министр пулу журналистов, которым не выдали визы США.

Задержание американского журналиста

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений". Позже он был арестован.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

МИД РФ США Эван Гершкович
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