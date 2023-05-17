Песков призвал дождаться решения РФ по "зерновой сделке"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе "зерновой сделки" в сослагательном наклонении.

На просьбу журналистов прокомментировать действия России в случае провала так называемой черноморской инициативы, Песков сказал: "Не думаю, что здесь уместны какие-то гипотетические рассуждения".

"Вы знаете, что пока решение не озвучивалось. Здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", - отметил Песков.

"Зерновая сделка" истекает 18 мая. Ее заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

Контакты заинтересованных сторон по вопросу продления сделки продолжаются.