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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Песков призвал дождаться решения РФ по "зерновой сделке"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе "зерновой сделки" в сослагательном наклонении.

На просьбу журналистов прокомментировать действия России в случае провала так называемой черноморской инициативы, Песков сказал: "Не думаю, что здесь уместны какие-то гипотетические рассуждения".

"Вы знаете, что пока решение не озвучивалось. Здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", - отметил Песков.

"Зерновая сделка" истекает 18 мая. Ее заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

Контакты заинтересованных сторон по вопросу продления сделки продолжаются.

Дмитрий Песков
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