Полиция задержала подозреваемых в ограблении сокровищницы в Дрездене

Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полиция во вторник утром задержала в Берлине троих подозреваемых в громком ограблении музея "Зеленый свод" в Дрездене, сообщает таблоид Bild.

По его данным, в операции принимали участие 1 638 полицейских.

"Зеленый свод" (нем. Grünes Gewölbe) - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года. В музее хранится порядка 3 тыс. экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов. Свое название он получил из-за того, что прежде в одном из залов располагались колонны, окрашенные в малахитово-зеленый цвет.

Ограбление произошло в ноябре 2019 года, были похищены бриллианты XVIII века, в частности элементы трех гарнитуров, эфес шпаги, инкрустированный 770 бриллиантами, королевское жемчужное ожерелье, бриллиантовый польский Орден Белого орла, подвески и нагрудные украшения.

Сообщается, что трое задержанных мужчин принадлежат к крупной арабской преступной семье Реммо.