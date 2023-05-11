Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить односторонние санкции в отношении России.

"Мы не будем вводить против России односторонних экономических санкций, так как этим шагом мы создадим большие проблемы нашему населению и бизнесу", - сказал Гарибашвили журналистам.

В миреВ ЕС считают, что Грузии не следует возобновлять авиасообщение с РФЧитать подробнее

При этом он отметил, что находящиеся под санкциями российские компании и граждане не смогут воспользоваться грузинской территорией.

"Что касается торговли и экономики с Россией - это входит в наши интересы. Все должны отнестись к этому факту с пониманием, и в первую очередь наши друзья, если они действительно наши друзья и не имеют каких-то других умыслов", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что спрашивает "европейских друзей, советующих прекратить торговлю с Россией, не возобновлять полеты, почему вы этого не делаете сами, не останавливаете торговлю". "Только в прошлом году Европа отдала России около 300 миллиардов", - сказал премьер Грузии.

Гарибашвили сказал, что грузинский народ хочет мира, стабильности и объединения страны.

10 мая вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Также стало известно, что Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.

Ираклий Гарибашвили Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

Салливан и Ван И провели переговоры в Вене

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана

В ЕС идет дискуссия об использовании замороженных российских активов в пользу Украины

В ЕС идет дискуссия об использовании замороженных российских активов в пользу Украины

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за 3 дня до выборов отказался от участия в них

Началось обсуждение приоритетов для создания глобальной системы ESG-стандартов

Взрыв вызвал крупный пожар в Милане

Песков назвал незаконным решение США о передаче Украине активов бизнесмена Малофеева

Песков назвал незаконным решение США о передаче Украине активов бизнесмена Малофеева

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 11 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });