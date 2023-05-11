Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить односторонние санкции в отношении России.

"Мы не будем вводить против России односторонних экономических санкций, так как этим шагом мы создадим большие проблемы нашему населению и бизнесу", - сказал Гарибашвили журналистам.

При этом он отметил, что находящиеся под санкциями российские компании и граждане не смогут воспользоваться грузинской территорией.

"Что касается торговли и экономики с Россией - это входит в наши интересы. Все должны отнестись к этому факту с пониманием, и в первую очередь наши друзья, если они действительно наши друзья и не имеют каких-то других умыслов", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что спрашивает "европейских друзей, советующих прекратить торговлю с Россией, не возобновлять полеты, почему вы этого не делаете сами, не останавливаете торговлю". "Только в прошлом году Европа отдала России около 300 миллиардов", - сказал премьер Грузии.

Гарибашвили сказал, что грузинский народ хочет мира, стабильности и объединения страны.

10 мая вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Также стало известно, что Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.