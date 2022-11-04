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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Приднестровье вновь продлен "желтый" уровень террористической опасности

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал указ о продлении в регионе еще на 15 дней "желтого" уровня террористической опасности.

Решение объясняется "сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

"Желтый" уровень продлевается в Приднестровье в 11-й раз подряд.

С 26 апреля по 25 мая в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как 25-26 апреля было обстреляно из гранатометов здание министерства госбезопасности, а также произошли взрывы в телерадиоцентре и радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", а с 8 июня действие "желтого" продлевается каждые 15 дней. При этом, практически все ограничения, действовавшие во время "красного" уровня, остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где тщательно проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

ПМР Приднестровье Вадим Красносельский
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