Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности до 14 января

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Приднестровье высокий "желтый" уровень террористической опасности продлен до 14 января 2024 года.

Такой указ подписал приднестровский лидер Вадим Красносельский "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения", сообщила его пресс-служба.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал "красный" уровень террористической угрозы. Он был введен после того, как 25-26 апреля было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности Приднестровья, в также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было.

"Желтый" уровень действует с конца мая 2022 года и продлевается уже в 18-й раз. При этом практически все ограничения, действовавшие во время "красного" уровня, остаются в силе. В частности, за всеми важными объектами по-прежнему ведется тщательный мониторинг, обеспечивается их охрана. На блокпостах на границе региона тщательно проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.