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В Китае назначен руководитель нового финансового регулятора

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая назначили малоизвестного регионального чиновника руководителем нового регулятора, который будет осуществлять надзор за всем финансовым сектором страны, пишет Financial Times.

Бывший банкир, 52-летний Ли Юньцзэ, станет партийным секретарем Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC).

FT отмечает, что Компартия Китая обычно назначает в государственные ведомства партийных руководителей, которые часто имеют такие же или даже более широкие полномочия, чем официальные главы. Новое ведомство, о создании которого китайское правительство объявило в марте этого года, заменит CBIRC и будет заниматься регулированием практически всех финансовых отраслей.

Ли Юньцзэ с 2018 года и до недавнего времени занимал пост вице-губернатора провинции Сычуань.

CBIRC Китай Ли Юньцзэ
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