Выдача Ant лицензии финансового холдинга затянется из-за создания нового регулятора в КНР

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Завершение процесса трансформации китайской финтех-компании Ant Group откладывается в связи с реорганизацией финансового регулирования в КНР, пишет газета The Wall Street Journal.

Ant начала масштабную реструктуризацию бизнеса в конце 2020 года под давлением китайских властей, отменивших готовившиеся ею IPO в Гонконге и Шанхае. Ожидалось, что Ant может привлечь $37 млрд в ходе IPO, получив оценку в $300 млрд.

С тех пор Ant изменила модель бизнеса и корпоративного управления, а также приняла меры, чтобы привести операции в полное соответствие с финансовым регулированием в КНР. Основатель компании китайский миллиардер Джек Ма потерял контроль над ней в результате сделанных шагов.

В течение последнего года Ant ждет, когда Пекин поставит точку в ее реорганизации. Последним шагом должно стать предоставление ей лицензии финансовой холдинговой компании, в результате чего, Ant будет регулироваться так же, как банки и другие фининституты в Китае.

Выдача лицензии, однако, задерживается в связи с созданием в КНР нового финрегулятора, одобрение которого необходимо в этом случае, отмечают источники WSJ.

По их словам, китайские власти по-прежнему не могут определиться, кто возглавит новый орган финансового надзора, который создается на основе нынешнего регулятора банковского и страхового секторов. Также не решены вопросы комплектации штата различных департаментов и взаимодействия регулятора с Народным банком Китая (Центробанк страны), отмечают источники.

Этот процесс может затянуться еще на несколько месяцев, и в течение этого времени заявка на получение Ant лицензии не будет одобрена, пишет WSJ.

По словам источников, вполне вероятно, что китайские регуляторы наложат на Ant штраф до выдачи ей лицензии.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd., владеющий третью акций Ant, был оштрафован в 2021 году на рекордные $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства КНР.