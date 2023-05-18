Вьетнам раскритиковал действия КНР и Филиппин в спорной акватории Южно-Китайского моря

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В МИД Вьетнама в четверг заявили, что недавние действия КНР и Филиппин в зоне Южно-Китайского моря, являющейся предметом территориального спора трех государств, стали нарушением вьетнамского суверенитета, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Так, в последние дни вьетнамские власти зафиксировали появление китайского исследовательского судна в водах, которые Вьетнам считает своей исключительной экономической зоной.

"Это является нарушением суверенных прав и территориальной неприкосновенности Вьетнама", - заявила представитель вьетнамского МИД Фам Тху Ханг, комментируя данный инцидент.

Кроме того, она заявила о нарушении прав Вьетнама в связи с установкой Филиппинами буев для навигации в пяти местах на архипелаге Наньша (английское название - Спратли) - в районе, который, как считают в Маниле, находится в пределах филиппинской исключительной экономической зоны. Однако Ханой оспаривает право владения этим участком Южно-Китайского моря.

Между тем накануне в МИД Китая сообщили, что КНР и страны АСЕАН недавно подтвердили продолжение работы над кодексом поведения в Южно-Китайском море, который в случае принятия будет иметь обязательную юридическую силу. Китай и государства АСЕАН представили его проект в 2018 году, в 2019 году закончили его первый обзор, однако с тех пор этот проект далеко не продвинулся.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что тем самым он нарушил международные законы. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов - до 30% мировой торговли.

SCMP поясняет, что в Вашингтоне считают Южно-Китайское море важнейшей зоной реализации своей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. США пытаются активнее вовлечь в дела региона Японию, Австралию и членов НАТО, наращивают военное сотрудничество с Филиппинами, проводят все более масштабные военно-морские учения здесь - вместе с союзниками и самостоятельно.