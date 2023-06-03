США, Япония, Филиппины и Австралия усилят сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - США, Япония, Австралия и Филиппины в субботу договорились об укреплении оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Kyodo.

Такие договоренности достигли на встрече шефа Пентагона Ллойда Остина с главами Минобороны Японии, Австралии и Филиппин - Ясукадзу Хамадой, Ричардом Марлзом и Карлитом Гальвесом. Переговоры состоялись "на полях" саммита по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла") и стали первыми в подобном формате.

США, Австралия, Япония, а также Индия входят в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), работу которого критикуют власти КНР, поскольку считают QUAD инструментом противостояния политике Пекина.

Между тем, региональные СМИ отмечали, что в то время как предыдущий президент Филиппин Родриго Дутерте предпочитал больше сотрудничать с КНР, а не с США, то нынешний филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший пытается улучшить отношения с Вашингтоном. Он заявлял, что не позволит Пекину нарушать морское право в отношении Филиппин.

В феврале Вашингтон и Манила заключили соглашение о получении доступа американских военных дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. В свою очередь в посольстве КНР в Маниле подвергли критике это соглашение и назвали его частью усилий Вашингтона по "окружению и сдерживанию Китая".