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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Британия ввела санкции против трех россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Британия ввела санкции против трех россиян из-за приговора Кара-Мурзе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания в пятницу ввела санкции против трех граждан России в связи вынесением приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), говорится в заявлении британского Форин-офиса.

Санкции коснулись Андрея Задачина, следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ, занимавшегося делом Кара-Мурзы, Елены Ленской - судьи, выносившей приговор. Также ограничительные меры вводятся против Дениса Колесникова - руководителя Главного следственного управления СКР.

Меры предполагают заморозку активов этих людей.

В понедельник Мосгорсуд назначил Кара-Мурзе 25 лет колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Также ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и на семь лет запрещено заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Великобритания Владимир Кара-Мурза СКР
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