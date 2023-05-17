ЕС намерен распространить санкции против РФ еще на 100 физических и юридических лиц

В Евросоюзе готовят временный механизм, облегчающий уход европейских компаний с российского рынка

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе планируют в рамках 11-го пакета санкций против РФ распространить ограничительные меры еще на 100 физических и юридических лиц, пишет в среду издание EUobserver со ссылкой на собственные данные.

В рамках предыдущих пакетов в санкционные списки были включены свыше 1,6 тыс. россиян, отмечается в статье.

Кроме того, по информации издания, в рамках 11-го санкционного пакета в ЕС собираются представить механизм, призванный помочь европейским компаниям, желающим уйти с российского рынка, сделать это.

"Предложения для 11-го пакета санкций против России, с которыми ознакомился Euobserver, включают специальные новые разрешения на финансовые транзакции и юридические услуги, разработанные с целью помочь европейским компаниям уйти (с российского рынка - ИФ)", - сообщает Euobserver.

В соответствии с разрабатываемыми в Брюсселе предложениями, в странах ЕС позволят совершать финансовые транзакции с находящимися под санкциями россиянами, если это необходимо для того, чтобы компании могли покинуть российский рынок. Предполагается, что такое разрешение будет действовать до 31 августа 2023 года. Также идет речь о приостановке запрета на предоставление юридических услуг в РФ до 31 декабря 2023 года в тех случаях, когда это будет нужно для завершения сделок европейских компаний в России.