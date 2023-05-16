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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В США арестовали двух россиян по обвинению в обходе санкций

В США арестовали двух россиян по обвинению в обходе санкций
Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американские власти 11 мая арестовали двух граждан РФ - Олега Пацулу и Василия Беседина, которых обвиняют в попытках нарушить действующие против России санкции, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе Минюста США.

Им вменяют в вину нарушения режима экспортного контроля в отношении РФ и планы отмывать деньги в международном масштабе.

"Согласно обвинению, Пацула и Беседин, которые проживают в округе Майами-Дейд, штат Флорида, использовали свою базирующуюся во Флориде компанию MIC P&I, LLC и другие структуры с целью обойти экспортный контроль и ограничения США и отправлять авиационные запчасти российским авиакомпаниям", - говорится в пресс-релизе министерства.

Следствие утверждает, что россияне получали заказы на авиазапчасти непосредственно от компаний РФ, причем в отношении многих из этих заказчиков уже действовал режим экспортного контроля. Пацула и Беседин, согласно данным Минюста США, использовали компании-посредники и счета в банках третьих стран, чтобы скрыть настоящие данные о покупателях и об источниках платежей. Пацула и Беседин затем связывались с поставщиками запчастей в США и выдавали ложную информацию для получения товара, утверждают в Минюсте.

В ведомстве уточнили, что в случае признания виновными в нарушении действия режима экспортного контроля подследственным грозит до 20 лет тюремного заключения; признание вины в отмывании денег в международном масштабе также может караться 20 годами тюрьмы.

Минюст США США
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