"Арктик энерджи" Романа Троценко попала под санкции США

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ООО "Группа "Арктик энерджи" включено в санкционный список США, сообщает OFAC Министерства финансов.

"Арктик энерджи" владеет компанией "Северная звезда" - это недропользователь Сырадасайского месторождения угля, расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект его разработки включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Ранее предполагалось, что объем инвестиций в проект составит более 100 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, "Арктик энерджи" на 70% принадлежит ООО "Карбон" предпринимателя Романа Троценко, еще 30% - у ООО "Искра" (его владельцами являются хакасские бизнесмены Анатолий Чаптыков и Клавдия Чебодаева).