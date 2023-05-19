Дания готова обучать украинских пилотов летать на F-16

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Дания готова обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16, заявил министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен. Его цитируют западные СМИ.

Заявление министра прозвучало вслед за словами президента США Джо Байдена о поддержке планов по подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

Ранее 19 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что приветствует готовность США одобрить обучение украинских пилотов.

"Вместе с британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новости о том, что США готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Порядок подготовки разработают в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и их международных партнеров", - написал Рютте в соцсетях.

Высокопоставленный представитель американской администрации 19 мая сообщил журналистам в Хиросиме , где проходит встреча G7, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе. При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

В США ранее выражали обеспокоенность возможностью поставок истребителей F-16 Украине, отмечая, что это лишь усугубит конфликт. Однако страны-союзницы по НАТО, в частности, Великобритания и Нидерланды выступали с настойчивыми просьбами относительно поставок этих самолетов. Они сопровождались усилиями, направленными на получение разрешения со стороны США на подготовку украинских пилотов.