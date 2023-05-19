Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Представители радикальной оппозиции проводят вечером в Тбилиси акцию протеста против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Участники акции, собравшиеся у здания парламента, заявили журналистам, что возобновление полетов в Россию грозит Грузии отказом в предоставлении Брюсселем статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее несколько десятков радикалов собрались вблизи здания Тбилисского международного аэропорта, чтобы опротестовать возобновившееся авиасообщение. На акции за нарушение общественного порядка полицейские задержали шестерых оппозиционеров. Позже решением суда их оштрафовали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выразила недовольство возобновлением авиасообщения между двумя странами.

В свою очередь бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на лечение в тбилисской клинике "Вивамед", решил поддержать через социальные сети своих сторонников. "Чтобы достичь цели, нужны новые методы. Вы должны продолжать бить эту стену, и она обязательно рухнет", - написал Саакашвили. При этом он отметил, что является украинским политиком и "большим фанатом Грузии".