Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Оппозиция протестует в Тбилиси против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Представители радикальной оппозиции проводят вечером в Тбилиси акцию протеста против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

В РоссииСамолет авиакомпании РФ впервые с 2019 г. совершил прямой пассажирский рейс в ГрузиюЧитать подробнее

Участники акции, собравшиеся у здания парламента, заявили журналистам, что возобновление полетов в Россию грозит Грузии отказом в предоставлении Брюсселем статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее несколько десятков радикалов собрались вблизи здания Тбилисского международного аэропорта, чтобы опротестовать возобновившееся авиасообщение. На акции за нарушение общественного порядка полицейские задержали шестерых оппозиционеров. Позже решением суда их оштрафовали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выразила недовольство возобновлением авиасообщения между двумя странами.

В свою очередь бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на лечение в тбилисской клинике "Вивамед", решил поддержать через социальные сети своих сторонников. "Чтобы достичь цели, нужны новые методы. Вы должны продолжать бить эту стену, и она обязательно рухнет", - написал Саакашвили. При этом он отметил, что является украинским политиком и "большим фанатом Грузии".

Евросоюз Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 19 мая

Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Под санкции США попали российские научные и сервисные организации нефтегазового профиля

Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

Под санкции Канады попал глава "Росатома" Лихачев и омбудсмен Москалькова

Минфин США снял санкции с основателя группы IBS Карачинского

США ввели санкции против Москальковой и Абрамченко

США ввели санкции против Москальковой и Абрамченко

"Аэрофлот" с июля будет выполнять по два рейса в неделю в кубинский Варадеро

США ввели ограничения на экспорт для 71 компании из РФ, Армении и Киргизии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });