Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на первый с 2019 года авиарейс из Москвы, осуществленный российской авиакомпанией "Азимут" в пятницу.

"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси", - написала Зурабишвили в своем твиттере на английском языке.

Президент при этом добавила: "Нет – полетам в Россию!".

Авиакомпания "Азимут" в пятницу совершила прямой пассажирский рейс из Москвы в Тбилиси. По данным сервиса FlightRadar24, SSJ-100 "Азимута" вылетел из московского "Внуково" в 9:08 по московскому времени и приземлился в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели в 13:17 по местному времени (12:17 по Москве). Время в пути составило 3 часа 9 минут.

В пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что восстановление прямого авиасообщения с Россией является правильным шагом, при этом ни одна российская авиакомпания, находящаяся под санкциями, не сможет совершать полеты в Грузию.

Он подчеркнул, что Грузия не останавливает торговлю и экономические отношения с Россией, так как "это нанесло бы вред интересам грузинского народа".

Президент РФ Владимир Путин 10 мая своим указом снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс России сообщил, что российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю.

Против возобновления прямого авиасообщения с Россией выступила президент Грузии Зурабишвили и предложила ввести визы для россиян.

США и ЕС со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.