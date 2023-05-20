Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу в очередной раз выразила отрицательное отношение к восстановлению прямого авиасообщения с РФ и объявила о бойкоте начавшей полеты в Россию авиакомпании Georgian Airways.

"Я объявляю бойкот авиакомпании Airzena (Georgian Airways)", - заявила она на брифинге и призвала граждан присоединиться к бойкоту.

По ее утверждению, авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она "хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

Как сказала Зурабишвили, "я буду воздерживаться от использования борта до тех пор, пока он будет в руках этой авиакомпании".

Также она потребовала, чтобы власти воспользовались санкционными списками США и Евросоюза и не впускали в страну россиян из этих списков.

"Руководствоваться этими списками на всех границах, чтобы никто не въехал, кто под санкциями", - сказала Зурабишвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая своим указом снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс РФ сообщил, что российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю.

Накануне самолет российской авиакомпании впервые с 2019 года совершил прямой пассажирский рейс в Грузию.

Против возобновления прямого авиасообщения с Россией выступила президент Грузии и предложила ввести визы для россиян.

США и ЕС со своей стороны предупредили Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.