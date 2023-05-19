Сербская оппозиция устроила в Белграде массовую акцию протеста

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Белграде третий раз за две недели проходит организованный оппозицией массовый протест под лозунгом "Сербия против насилия", сообщает телеканал РТС.

Участники акции вновь собрались у здания Скупщины (парламента) Сербии, после чего устроили шествие по центральным улицам Белграда и блокировали мост "Газела" над рекой Сава - мост является частью крупной международной транспортной магистрали.

Протестующие заявляют, что подобные действия - это единственное, к чему они могут прибегнуть, поскольку, по их словам, власти не прислушиваются к их требованиям. Они требуют смены всего руководства Регулирующего органа электронных СМИ, снятия с эфира общенациональных телеканалов всех программ, пропагандирующих безнравственность и насилие, запрета на издание печатных СМИ, которые пропагандируют насилие, агрессию и нарушают журналистский кодекс.

Кроме того, они требуют отставки главы МВД Сербии Братислава Гашича, руководителя Агентства безопасности и информирования (разведывательной службы Сербии) Александра Вулина и принятия отставки министра просвещения Бранко Ружича.

Акция "Сербия против насилия" организована Демократической партией, Народной партией, партией "Вместе", Партией свободы и правды и Движением свободных граждан.

Причиной для проведения этих акций послужили недавние инциденты: 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, тогда погибли восемь человек - учеников и охранников школы, еще шесть человек - ученики и преподавательница - получили ранения. На следующий день 21-летний молодой человек убил восемь и ранил еще 14 человек, в основном детей, в общине Младеновац, которая входит в городской округ Белграда.