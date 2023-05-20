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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России
Фото: Pierre Crom/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд (ICC) выразил обеспокоенность в связи с мерами России в отношении прокурора Карима Хана и судей одной из палат предварительного производства.

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"Международный уголовный суд осведомлен и глубоко обеспокоен необоснованными мерами, которые были приняты властями РФ в отношении должностных лиц МУС, в частности прокурора суда и судей Палаты предварительного производства II", - говорится в пресс-релизе суда, опубликованном в субботу.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей Международного уголовного суда. По заявлению пресс-службы СК РФ, судьи МУС "вынесли незаконные решения об аресте президента РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка". Накануне МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана.

МУС МВД Карим Хан СКР
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