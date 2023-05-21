СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС

Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан Фото: Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ и российского детского омбудсмена.

"В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале", - сообщает СК РФ.

Действия прокурора следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

"Кроме этого, обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск. Расследование уголовного дела, в том числе в отношении других вышеупомянутых фигурантов, продолжается", - заявили в ведомстве.