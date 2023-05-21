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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Энергоснабжение нарушено в двух селах Белгородской области после украинского обстрела

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нарушении энергоснабжения в двух населенных пунктах после обстрелов со стороны Украины.

"Под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков добавил, что в ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам.

Ранее днем белгородский губернатор сообщал об обстреле сел Тишанка и Новая Таволжанка со стороны Украины, пострадавших нет.

В Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Вячеслав Гладков ВСУ
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