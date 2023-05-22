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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:00

Боррель надеется, что Киев вскоре получит истребители F-16

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидает, что Украина вскоре получит истребители F-16. Он сказал это журналистам в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран ЕС.

"На встрече "Группы семи" (G7), наконец, решили заложить основы для передачи истребителей Украине, и я надеюсь, вскоре мы поставим Украине это вооружение", - сказал Боррель.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны.

Ранее на встрече лидеров G7 Байден заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе. При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

В США ранее выражали обеспокоенность возможностью поставок истребителей F-16 Украине, отмечая, что это лишь усугубит конфликт. Однако страны-союзницы по НАТО, в частности Великобритания и Нидерланды выступали с настойчивыми просьбами относительно поставок этих самолетов. Они сопровождались усилиями, направленными на получение разрешения со стороны США на подготовку украинских пилотов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
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