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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Нидерландах ожидают скорого начала обучения украинских летчиков пилотированию F-16

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Подготовка украинских летчиков для полетов на американских истребителях F-16 начнется очень скоро, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Министр, как отмечают голландские СМИ, не стал уточнять, идет ли речь о днях или неделях, но подчеркнул, что "в каждом подобном случае после того, как принято принципиальное решение, его воплощение в жизнь происходит очень быстро".

На саммите G7 в минувший уик-энд в Хиросиме президент США Джо Байден заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе. При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

Голландские СМИ пишут, что над программой обучения украинских пилотов работают Нидерланды, Норвегия, Бельгия, Дания и ряд других стран.

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что Украина вскоре получит истребители F-16.

"На встрече G7, наконец, решили заложить основы для передачи истребителей Украине, и я надеюсь, вскоре мы поставим Украине это вооружение", - сказал Боррель журналистам в понедельник в Брюсселе перед встречей глав МИД стран ЕС.

Между тем президент США заявил, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник журналистам, что планы Запада по поставкам Украине истребителей F-16 и подготовке украинских пилотов не позволят ему достичь результатов в отношении России.

"Совершенно бесполезны все эти усилия. Наши возможности таковы, что все цели специальной военной операции безусловно будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность Российской Федерации, в каком бы масштабе ни осуществлялись такие мероприятия коллективным Западом во главе с США, не приведут к искомым для Запада результатам", - сказал замминистра.

F-16 Нидерланды Украина
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