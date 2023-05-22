В 11-й пакет санкций ЕС войдут меры против обхода введенных ограничений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС привержен поддержке Украины через механизм усиления санкций в отношении России, заявила в Брюсселе глава МИД Франции Катрин Колонна. Она сказала это перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"В настоящий момент мы разрабатываем 11-й пакет санкций, который надо завершить до следующего заседания Совета ЕС по иностранным делам. Сейчас идет техническая работа. Главный раздел - борьба против обхода санкций. Для этого нужен противодействующий механизм, но считаю особенно важным усилить отныне сдерживающую часть", - сказала Колонна.

В ответ на уточняющий вопрос Колонна объяснила, что продолжается проработка пакета санкций на техническом уровне, для подготовки точных юридических распоряжений.

"Пакет будет снова рассмотрен постоянными представителями (стран ЕС) на этой неделе в среду. И мы рассчитываем завершить работу позднее в следующем месяце так, чтобы это было сделано до Европейского совета в конце июня", - сообщила министр иностранных дел Франции.