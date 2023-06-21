Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций
Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg/Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Постпреды государств-членов Евросоюза в среду согласовали очередной пакет санкций в отношении России, сообщает шведское председательство в Совете ЕС.

"Сегодня постпреды ЕС достигли согласия по 11-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении председательства в твиттере.

"Пакет включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций", - отмечается в сообщении.

Кроме того, он предусматривает включение в санкционные списки новых физлиц.

Евросоюз ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о затишье из-за серьезных потерь украинской армии в ходе контрнаступления

Байден заявил что Си Цзиньпин не знал о реальной ситуации со сбитым в США аэростатом

Байден заявил что Си Цзиньпин не знал о реальной ситуации со сбитым в США аэростатом

Спасатели, ведущие поиск опустившегося к "Титанику" батискафа, слышали периодический стук

Что случилось этой ночью: среда, 21 июня

Минобороны США нашло возможность допоставить Киеву оружие на $6 млрд

Минобороны США нашло возможность допоставить Киеву оружие на $6 млрд

Россия дала предварительное согласие на назначение нового посла Германии

Россия дала предварительное согласие на назначение нового посла Германии

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });