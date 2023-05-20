Глава ЕК анонсировала включение в новый пакет санкций против РФ свыше 90 компаний

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против РФ в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России, заявила телекомпании ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы всерьез настроены на то, чтобы покончить с обходом санкций. Поэтому мы включим в 11-й пакет санкций более 90 компаний, в отношении которых у нас есть явные доказательства: они поставляют напрямую в Россию из ЕС, минуя третьи страны, товары, экспорт которых запрещен", - сказала она.

При этом глава ЕК сообщила, что меры коснутся восьми компаний, базирующихся в Китае.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в рамках нового пакета антироссийских санкций в Брюсселе впервые предложили ввести санкции против семи китайских компаний в связи с продажей РФ товаров, которые можно использовать в вооружениях. По данным издания, в проект санкционных списков включены две компании материкового Китая - 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять гонконгских компаний, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Кроме китайских компаний, по тем же основаниям планируется ввести санкции против компаний в Иране, Армении, ОАЭ и Сирии

Для одобрения ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех стран ЕС.