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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Дания планирует начать подготовку украинских пилотов для F-16 не ранее июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Дания вместе с ее европейскими союзниками намерена не раньше июня начать обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16, заявил во вторник датский министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

"Я думаю, что в июне мы уладим все формальности и после этого сможем начать обучение", - приводят западные СМИ слова Поульсена перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны.

Он добавил, что тренировки могут занять полгода, прежде чем украинские летчики смогут использовать F-16.

Говоря о возможности поставок истребителей на Украину, Поульсен подчеркнул, что сначала нужно обсудить обучение, а уже потом обдумывать возможность передать F-16.

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При этом ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что несколько стран Евросоюза, в частности, Польша, уже обучают украинских летчиков пилотированию F-16. Накануне он сказал, что ожидает скорых поставок истребителей на Украину. Западные СМИ уточняют, что пока ни одна страна формально не взяла обязательство поставлять Киеву эти истребители.

В воскресенье президент США Джо Байден заявлял, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден сказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.

Ранее на встрече лидеров G7 Байден заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе. При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано и кто их предоставит.

В США ранее выражали обеспокоенность возможностью поставок истребителей F-16 Украине, отмечая, что это лишь усугубит конфликт. Однако страны-союзницы по НАТО, в частности Великобритания и Нидерланды, выступали с настойчивыми просьбами относительно поставок этих самолетов. Они сопровождались усилиями, направленными на получение разрешения со стороны США на подготовку украинских пилотов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что поставки Украине боевых самолетов не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте, однако это будет свидетельствовать о все большей вовлеченности стран Запада в конфликт.

Дания Украина ЕС F-16
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