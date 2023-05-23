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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Боррель заявил, что украинских летчиков уже начали обучать пилотированию F-16

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Учения начались в нескольких странах, например, в Польше", - сказал Боррель перед советом ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о том, какие страны уже начали подготовку украинских пилотов.

Накануне он заявил, что ожидает скорого получения Украиной истребителей F-16.

Между тем президент США Джо Байден днем ранее сказал, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.

Ранее на встрече лидеров G7 Байден заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что программа тренировок должна начаться в течение нескольких недель, тренировки будут проходить в Европе. При этом союзники по НАТО позже решат, сколько самолетов будет задействовано, и кто их предоставит.

На прошлой неделе министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что его страна готова обучать украинских пилотов для F-16.

В США ранее выражали обеспокоенность возможностью поставок истребителей F-16 Украине, отмечая, что это лишь усугубит конфликт. Однако страны-союзницы по НАТО, в частности Великобритания и Нидерланды выступали с настойчивыми просьбами относительно поставок этих самолетов. Они сопровождались усилиями, направленными на получение разрешения со стороны США на подготовку украинских пилотов.

F-16 Жозеп Боррель ЕС Украина
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