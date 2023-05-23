Продажи новостроек в США в апреле неожиданно выросли до максимума с марта 2022 г.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в апреле выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный уровень с марта 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте 2023 года было реализовано 656 тыс. домов, а не 683 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в апреле до 665 тыс. с ранее объявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

При этом реализация новых домов в апреле увеличилась на 11,8% относительно того же месяца годом ранее.

Медианная цена нового дома в США в минувшем месяце составляла $420,8 тыс. по сравнению с пересмотренными $455,8 тыс. в марте и $458,2 тыс. в апреле 2022 года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец прошлого месяца составляло 433 тыс. При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 7,6 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне 6 месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.