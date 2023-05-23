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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович в Мосгорсуде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, следует из базы суда.

Согласно картотеке, ходатайство было зарегистрировано в суде во вторник, 23 мая. Рассмотрение материала назначено также на вторник.

Как пояснили в пресс-службе суда, "следователь просит о продлении срока ареста до 30 августа".

Срок ареста Гершковича истекает 29 мая. Во вторник, если суд удовлетворит ходатайство, он может быть продлен на установленный в настоящее время срок следствия.

Официальными комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящий момент не располагает.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, в конце марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Лефортовский суд Москвы The Wall Street Journal Эван Гершкович США
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