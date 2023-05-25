Дания и Нидерланды будут руководить обучением украинских пилотов летать на F-16

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Данию и Нидерланды за решение возглавить европейскую коалицию по подготовке военнослужащих Украины к полетам на истребителях F-16 и выразил надежду, что другие страны присоединятся к инициативе.

"Я особенно хочу поблагодарить Данию и Нидерланды, которые решили возглавить европейскую коалицию по обучению украинских пилотов использованию F-16", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов. Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировке украинских летчиков.

"Мы ожидаем, что еще больше стран присоединятся к этой инициативе в ближайшее время", - добавил он.

"Не секрет, что это будет дорогим удовольствием", - сказал глава Пентагона, рассказывая о планах отправки Украине таких самолетов.

Остин поблагодарил Конгресс США за то, что до сих пор обе партии там поддерживали планы по оказанию военной помощи Украине. "Надеюсь, что и в случае с F-16 Конгресс будет готов помочь", - добавил он.

"Приоритет - это работа над средствами ПВО наземного базирования", - сказал также министр.

Со своей стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что укрепление сил ПВО Украины сейчас будет более эффективным способом противостояния российской авиации, ракетам, чем передача боевых самолетов.

По его словам, отправка Украине самолетов F-16 "сыграет свою роль в будущем". Милли подчеркнул, что не нужно ожидать от F-16 каких-то чудесных результатов и что от оружия вообще чудес не бывает.

Накануне пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер указал, что обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначены для удовлетворения ее средне- и долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе.

21 мая президент США Джо Байден заявлял, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден сказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.