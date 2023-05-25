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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Оценка роста ВВП США в I квартале улучшена до 1,3% с 1,1%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США.

Ранее сообщалось о повышении на 1,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных.

Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в январе-марте повысились на 3,8%, а не на 3,7%, как было заявлено предварительно. Госрасходы увеличились на 5,2%, а не на 4,7%. Инвестиции бизнеса в основной капитал повысились на 1,4%, что оказалось лучше предварительно объявленных 0,7%.

Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале упали на 6,8%, до $2,307 трлн, после снижения на 2,7% кварталом ранее.

Индекс потребительских цен PCE в первом квартале повысился на 4,2% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 3,7% в октябре-декабре. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Представленная Минторгом в четверг информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за первый квартал запланирована на 29 июня.

США
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