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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Правительство Дании выделит около $21 млрд на оборону в ближайшие 10 лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Дании намерено выделить около $21 млрд на расходы на оборону в ближайшие 10 лет, сообщают европейские СМИ.

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Чиновники планируют прогрессивно увеличивать к 2023 году объем оборонных расходов, которые сейчас составляют около $3,9 млрд в год. В 2024 году оборонный бюджет будет увеличен примерно на $1 млрд.

Кроме того, Копенгаген планирует выделить около $3,1 млрд на военную помощь Украине в течение пяти лет.

"Мы должны в большей мере иметь возможность соответствовать требованиям и ожиданиям, которые у НАТО и союзников есть в отношении Дании. Для этого требуются значительные инвестиции в наши вооруженные силы, чтобы нести нашу долю ответственности", - сказал исполняющий обязанности главы Минобороны Дании Троельс Лунд Поулсен.

В 2022 году Дания пообещала нарастить расходы на оборону и достигнуть установленной НАТО цели в 2% ВВП к концу 2030 года.

Дания Минобороны НАТО Украина
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