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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Около 900 грузовиков стоят в очереди на въезд из Польши в Белоруссию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В очереди на въезд из Польши в Белоруссию скопилось порядка 900 грузовых автомобилей, время ожидания достигает 30 часов, сообщила в субботу польская радиостанция RFM со ссылкой на информацию представителя палаты налогового администрирования в Люблине Михал Дерусь.

"В субботу движение на въезде из Беларуси в Польшу через пункт пропуска в Корощине (КПП Кукурыки, Козловичи на белорусской стороне - "ИФ") осуществляется на постоянной основе. На польской стороне в 30-часовой очереди стоят около 900 грузовиков", - говорится в сообщении.

Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. После закрытия этого КПП функционируют два - для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь). При этом с 21 февраля польские власти ограничили движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).

Кроме того, накануне сообщалось, что Польша готовится ввести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. Соответствующий проект постановления польского министерства внутренних дел и администрации опубликован в пятницу на сайте правительственного законодательного центра.

"Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения", - отмечается в документе.

Польша Белоруссия граница
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