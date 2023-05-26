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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Польша планирует полностью запретить въезд российским и белорусским грузовикам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Польша готовится ввести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. Проект такого постановления польского МВД опубликован 26 мая на сайте правительственного законодательного центра.

"Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения", - говорится в документе, который в настоящее время проходит стадию юридического согласования перед тем, как будет направлен на подписание министру внутренних дел и администрации Польши.

Постановление вступит в силу на следующий день после опубликования.

Госдума 23 мая проголосовала за обращение к правительству России с просьбой исключить возможность "выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ".

При этом предлагается допустить "перемещение польских транспортных средств от государственной границы РФ до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков", говорится в документе.

Кроме того, депутаты предлагают правительству исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза.

МВД Польша Госдума Белоруссия
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