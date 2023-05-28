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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Сербии прошел антиправительственный митинг

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Протестующие в Сербии окружили здание государственного телеканала РТС в центре Белграда с требованием к президенту страны Александру Вучичу ослабить контроль над СМИ, сообщает в субботу Associated Press.

По данным агентства, в протесте приняли участие десятки тысяч сторонников оппозиции, некоторые требовали отставки Вучича. Недовольные обвиняют телеканал в проправительственной позиции.

Этот митинг недовольных стал уже четвертым за месяц. Ранее в мае в Белграде прошли три организованных оппозицией массовых протеста под лозунгом "Сербия против насилия". Причиной для проведения этих акций послужили недавние инциденты: 3 мая 13-летний подросток открыл стрельбу в школе, тогда погибли восемь человек - учеников и охранников школы, еще шесть человек - ученики и преподавательница - получили ранения. На следующий день 21-летний молодой человек убил восемь и ранил 14 человек, в основном детей, в общине Младеновац, которая входит в городской округ Белграда.

Ранее в субботу министр обороны Сербии Милош Вучевич сменил Вучича на посту руководителя правящей Сербской прогрессивной партии. О решении покинуть пост главы партии Вучич объявил своим сторонникам на крупном митинге накануне. В нем приняли участие сотни тысяч сербов.

Сербия митинг
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