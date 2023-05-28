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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Генсек НАТО призвал власти Косово воздержаться от эскалации ситуации

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье обратился к косовским властям с призывом принять меры, направленные на деэскалацию напряженной ситуации на севере Косово.

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"Приштина должна разрядить ситуацию и не предпринимать никаких односторонних дестабилизирующих шагов", - написал Столтенберг в твиттере.

По его словам, "действующие под эгидой НАТО силы КФОР продолжат обеспечивать надежность и безопасность".

Ситуация на севере Косово осложнилась ранее на этой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Сербы, живущие в Косово, не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировало сербское население.

По словам министра обороны Сербии Милоша Вучевича, в воскресенье ситуация на севере Косово кажется мирной, однако чувствуется сильное напряжение. Сербская армия, размещенная на административной границе с Косово, продолжает находиться в состоянии максимальной боевой готовности.

Косово НАТО Сербия
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