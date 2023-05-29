В Минске заявили, что ядерное оружие РФ в Белоруссии направлено на сдерживание Запада

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российское тактическое ядерное оружие направлено на территории Белоруссии на стратегическое сдерживание стран Запада, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"То, что происходит сегодня на территории сопредельных стран, на территории прежде всего Польши, - до 4% ВВП отводится на нужды обороны в ущерб экономике, в ущерб интересам простых граждан. Создается, по большому счету, наступательная группировка, это видно невооруженным взглядом. Чтобы остудить эти головы, Беларусь, конечно, может пойти этим же путем и экономику перенацелить на военные нужды, начать увеличивать и разворачивать вооруженные силы до численности военного времени, но это ляжет огромным бременем на экономику, на благосостояние граждан, населения Беларуси. Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво. Так вот одним из элементов, скажем так, стратегического сдерживания в военном плане, конечно, является тактическое ядерное оружие", - сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии в интервью гостелеканалу ОНТ.

Он подчеркнул, что "Запад просто не оставил Беларуси другого выхода". "Хотя, выводя в 1990-х годах ядерное оружие из Беларуси, Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, гарантировал обеспечение безопасности, отсутствие каких-либо санкций в отношении Беларуси. Сегодня все нарушено. Все обещания сегодня рухнули, как говорится, в лету. Поэтому размещение тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь является одним из шагов стратегического сдерживания", - уточнил Вольфович.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии отметил, что "если какой-то разум в головах политиков на Западе остался еще, конечно же, они эту красную черту не перешагнут. Потому что применение даже тактического ядерного оружия приведет к необратимым последствиям".

"Это будет, конечно, крайний шаг. Но шаг, оправданный для того, чтобы защитить нашу страну. Нам чужого не надо, но свое мы никогда не отдадим", - резюмировал он.

Вольфович также добавил, что Белоруссия в целях безопасности предприняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией.

"В Беларуси приняты соответствующие шаги, усилена государственная граница. Организовано тесное взаимодействие между всеми спецслужбами - Комитетом госбезопасности, органами пограничной службы, министерством внутренних дел. И вторым эшелоном выдвинуты и стоят Вооруженные силы - подразделения сил специальных операций Вооруженных сил, которые прикрывают основные направления террористического движения - где могут пройти незаконные вооруженные формирования. При этом мы обратили внимание, в том числе, и на восточную границу", - сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

"Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров - Российской Федерации - но, понимаем прекрасно, что как таковой границы с Российской Федерацией нет... Поэтому ряд шагов мы предприняли, по прикрытию, в том числе и различных дорог не основного пользования. И на основных магистралях. Было возмущение небольшое в прессе, но это направлено прежде всего для обеспечения безопасности людей, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации", - подчеркнул Вольфович.