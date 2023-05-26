В Кремле объяснили развитие военных связей России и Белоруссии враждебным окружением

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия находятся в весьма враждебном окружении, что требует от нас дальнейшего развития отношений в военной сфере, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о начале перемещения российских ядерных боеприпасов на территорию республики.

"Белоруссия находится, как и мы сами, в весьма враждебном окружении. Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укрепления этих отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем", - сказал Песков.

На просьбу подтвердить начало перемещения боеприпасов он ответил: "Я сказал то, что сказал по этой теме".

"Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, если не сказать больше, враждебными проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии. Мы слышали официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии", - заявил Песков.