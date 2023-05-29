Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Решением министра внутренних дел и администрации Польши 365 граждан Белоруссии включены в список лиц, чье пребывание на территории Польши нежелательно, сообщает в понедельник пресс-служба польского ведомства.

"Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону. Они также будут подвергнуты замораживанию денежных средств и экономических ресурсов. Кроме того, министр постановил заморозить средства и экономические ресурсы в отношении 20 организаций и 16 лиц, связанных в основном с российским капиталом", - говорится в сообщении министерства внутренних дел и администрации Польши.

Уточняется, что санкционный список включает в себя 159 депутатов, 76 судей, семь прокуроров, 32 представителей местной администрации, 28 сотрудников правоохранительных органов, 23 представителей белорусских государственных СМИ, 24 спортсменов и спортивных чиновников и так далее.

"Кроме того, в список вошли предприниматели, связанные с российским капиталом. Это 15 граждан Российской Федерации и один белорус. Под санкции также попали 20 субъектов хозяйствования (19 связанных с Россией и один связанный с Беларусью)", - говорится в сообщении.

Конкретные фигуранты списка пока не называются.

Уточняется, что санкции вводятся в связи с приговором журналисту международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту. Ранее сообщалось, что этот приговор вступил в законную силу.

Почобут приговорен в Белоруссии к восьми годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК). Журналист находился под стражей с 25 марта 2021 года.

С февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица. Это решение польские власти увязывают с приговором Почобуту.